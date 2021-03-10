أمن طرابلس: القبض على مبتز لسيدة استخدم حسابها على “فيسبوك”

أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس شخص استخدم موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لتهديد سيدة وابتزازها للحصول على مبالغ مالية”.

وأضافت مديرية أمن طرابلس عبر حسابها على “فيسبوك” أن المتهم هدد السيدة ما بين دفع المال أو نشر صورها وفيديوهات خاصة بها تحصل عليها من هاتفها الذي فقدته قبل فترة.

وذكرت المديرية أن تفاصيل الواقعة أنه بتاريخ 2021/02/28 م تقدمت المواطنة (ز..أ) بشكوى إلى مركز شرطة الأوسط بخصوص واقعة سرقة هاتفها واستخدام الجاني لصورها الشخصية الموجودة فيه لابتزازها.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أنه تم تشكيل فريق عمل بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتحديد الفاعل وضبطه وبتاريخ 04 / 03 /2021م تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس من ضبط الجاني (ه.م ).

وأفادت المديرية أنه جاء في أقوال المتهم بأن زوجته هي من وجدت الهاتف أثناء تواجدهم بميدان الشهداء وهي من قامت بالتواصل مع المشتكية باستخدام الصفحة الشخصية للضحية المسجلة بجهاز الهاتف.

وأكدت مديرية الأمن أن المتهم أقر بأن زوجته قامت بنشر بعض الصور على الصفحة لإجبار الضحية على دفع الأموال لها وبانتهاء التحقيق أحيل المشتبه به إلى مركز شرطة الأوسط لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.