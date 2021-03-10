أعمال عنف تحول دون إطلاق صافرة النهاية في مباراة النصر والأنوار

10 مارس، 2021 10:44 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق النصر، اليوم الأربعاء، بالعودة بفوز ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد من مواجهة الأنوار التي جمعتهما على أرضية  ملعب شهداء الأبيار لحساب الجولة السادسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم النصر بهدف أحمد الهرام  بعد  5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني وعدل أصحاب الأرض النتيجة من ركلة جزاء بعد دقائق معدودة، ليعود النصر التقدم في نتيجة اللقاء بتسجيله الهدف الثاني عبر المحترف السنغالي إنداي.

وشهدت المباراة أعمال عنف بعد اقتحام المباراة من قبل عدد  من الأشخاص  لتتوقف المباراة من دون أن يعلن الحكم عن نهايتها.

وبهذه النتيجة رفع النصر غلته  من النقاط الى 12 نقطة بينما  توقف رصيد  الأنوار عند حاجز النقطة الوحيدة.

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10 مارس، 2021 10:44 م
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