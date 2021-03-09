ويليامز: تمكين النساء والشباب أفضل علاج للطبقة السياسية “الديناصورية” في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة سابقا، ستيفاني ويليامز، أنها حرصت خلال فترة عملها في ليبيا على تعزيز إشراك المرأة في عمليات السلام، لاسيما أن ليبيا بلد يتحمّل فيه النساء كثيرا من الأعباء نتيجة النزاع المسلّح.

ويليامز قالت، في مقالة لها بصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن قيمة إشراك النساء في جهود منع نشوب النزاعات وحلها، ناهيك من إحلال السلام، أصبحت شرطاً لا غنى عنه في الوساطة الدولية.

وأضافت أنه خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان من المقرر في الهيكلة الأولي، توفير المقاعد بالتساوي لمجلسي الدولة والنواب على أساس الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة في البلاد، لكن أسفرت عن اختيار امرأة واحدة مع خمسة وعشرين رجلاً، إلا أن البعثة اتخذت قرارًا ببناء كتلة نسائية مخصصة لهن.

وأشارت إلى وصول عدد النساء في ملتقى الحوار إلى 17 من بين 75 شخصا، لتصبح الكتلة الوحيدة الأكثر إثارة للإعجاب في الحوار السياسي، ودافعن بقوة عن التمثيل العادل ومشاركة المرأة في مناصب صنع القرار العليا في الحكومة.

وبينت أن النساء المشاركات في الملتقى السياسي، نجحن في تقديم التماس بحيث يتم إدراج ما لا يقل عن 30% من التعيينات العليا في أي حكومة مؤقتة ستذهب إلى النساء؛ بما يعني تعيين النساء وزيرات أو نائبات وزير، وأن تتولى المرأة قيادة الوزارات السيادية، مثل الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والدفاع.

ولفتت إلى سعي عضوات الملتقى نحو ضرورة إلزام المرشحين بتطبيق قاعدة الـ30% من المناصب التنفيذية للنساء، قائلة “عندما بدا أن الرجل الذي تم اختياره رئيس وزراء مؤقتا تراجع عن هذا الالتزام، طالبت الكتلة النسائية في ملتقى الحوار بعقد اجتماع افتراضي عبر الإنترنت لاستدعائه، وبدا أن الضغط قد أتى ثماره”.

وأكدت أن الكتلة النسائية التابعة لملتقى الحوار السياسي، ضغطت ببلاغ من أجل تقديم دعم حقيقي لوحدة تمكين المرأة الملحقة بمكتب رئيس الوزراء، لاسيما أن هذه الوحدة عانت من إهمال جسيم ونقص في التمويل وحتى في توفير مساحات مكتبية دائمة، مشددة على ضرورة تشجيع النساء والشباب ودعمهم لتقديم أنفسهم كمرشحين في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن تضامن الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي يعكس بوضوح الفارق الذي يمكن أن تحدثه المرأة في ضمان استدامة عمليات السلام، قائلة “هن والشباب أفضل ترياق للطبقة السياسية الديناصورية وأولئك الذين ينظرون إلى الخدمة العامة على أنها عمل تجاري كوسيلة أخرى لتأمين الغنيمة الخاصة”.

ووصفت ويليامز الخدمة المقدمة إلى ليبيا من قبل النساء في ملتقى الحوار السياسي الليبي بأكثر من رائعة، بالنظر إلى أن عدداً منهن تعرض لحملات اتسمت بالكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الواقع القاتم الذي عانت منه النساء كضحايا للعنف السياسي في ليبيا، على حد تعبيرها.