مالطا ترفع الحجز عن طائرتين ليبيتين محتجزتين لديها لأكثر من 5 سنوات

أخبار ليبيا24

قال صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي إن مالطا رفعت الحجز “النهائي” على طائرتين ليبيتين نوع غلوبال (5000) بعد خمس سنوات من احتجازهما بسبب الديون.

وأفاد الصندوق، أن إدارة الشركة المتحدة للطيران تلقت الأحد إشعاراً من المحاكم المالطية تفيد برفع الحجز النهائي على الطائرتين، واعتبارا من تاريخه تعتبر هذه الطائرات مستلمة من الشركة وملك لها وتحت إدارتها.

وعبر رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن سعادته بقرار المحكمة الذي جاء بعد جهد ومفاوضات طويلة أدت إلى تسوية الحكم.

وأوضح أن القرار جاء نتيجة لتظافر جهود كافة الأطراف وعلى رأسها المجلس الرئاسي ورئيس مجلس أمناء الصندوق ووزير المواصلات وديوان المحاسبة والشركة الأفريقية القابضة للطيران والسفارة والقنصلية الليبية بدولة مالطا، علاوة على مجلس الإدارة والمدير العام للشركة المتحدة للطيران.

وأشار الصندوق إلى أن هاتين الطائرتين الحديثتين قد تم إيقاع الحجز عليهما بدولة مالطا منذ أكثر من خمسة سنوات نتيجة لديون سابقة لم يتم تسويتها نتيجة لإجراءات إدارية خارجة عن سيطرة الشركة .