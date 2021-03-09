كوبيش يجري عدة لقاءات في القاهرة مع مسوؤلين مصريين

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أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 8 مارس التقى خلالها بمسؤولين مصريين رفيعي المستوى والأمين العام لجامعة الدول العربية، كما أجرى مباحثات مع أطراف ليبية.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن كوبيش بحث في لقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز على مسارات الحوار، الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي والمالي.

وأضافت، أن كوبيش أعرب عن تقدير الأمم المتحدة لدور مصر الرئيسي في الدفع بالحوار الليبي – الليبي، لا سيما في المسارين السياسي والعسكري-الأمني.

وقالت إن كوبيش وشكري اتفقا على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية واحترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، فضلاً عن تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك إنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وبحث كوبيش في اجتماعات بشكل منفصل مع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية التطورات الأمنية والسياسية في ليبيا.

وعقد المبعوث الخاص أيضا اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأطلعه على مباحثاته مع الأطراف الليبية والدولية في الأسابيع القليلة الماضية بهدف الدفع بتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد كلاهما على الحاجة إلى سلطة تنفيذية موحدة تلبي الاحتياجات الملحة للشعب الليبي وتهيئ البلاد للانتخابات الوطنية.

واختتم المبعوث الخاص زيارته إلى القاهرة بلقاء عدد من الأطراف الليبية التي تحاور معها للاستماع مباشرة إلى وجهات نظرهم حول الوضع في ليبيا، والسبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها مساعدة الليبيين لإنهاء الانقسام الذي طال أمده وتوحيد البلاد ومؤسساتها، بما فيها مؤسسات الأمن الوطني والمؤسسة العسكرية، والمضي قدماً في المصالحة الوطنية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.