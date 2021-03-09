عودة حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقفها لساعات حركة الملاحة توقفت بسبب مشكلة فنية في الاتصالات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب عودة الملاحة الجوية بالمطار بعد توقف لساعات بسبب مشكلة فنية في الاتصالات.

الطبيب قال – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الثلاثاء، إن مهندسو الصيانة قاموا بإصلاح العطل الذي أصاب منظومة الاتصالات بين برج المراقبة ومركز الملاحه الجوية، مشيراً إلى أن تمت عودة الملاحه الجوية فور أصلاحها.

وأوضح أن الرحلات بمطار معيتيقه الدولي تسير بشكل اعتيادي كما مخطط لها من قبل أدارة المطار بالجدول المعتمد والمرفق من شركات الطيران.

ووصلت عقب إصلاح منظومة الاتصالات طائرة الأجنحة الليبية من مطار اسطنبول الدولي حوالي الساعة 17:35، وطائرة الخطوط الجوية الإفريقية من مطار بنينا الدولي حوالي الساعة 17:45، وطائرة الخطوط الجوية الليبية من مطار برج العرب بالإسكندرية حوالي الساعة 17:55 .