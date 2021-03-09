صنع الله يبحث مع الأمم المتحدة الإنمائي فرص التعاون المستقبلية المؤسسة تعتبر من خلال شريكها ائتلاف "ريبسول" هي الممول الأكبر لبرنامج الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

حث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، فرص التعاون المستقبلية بين الطرفين.

وتناول الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، إمكانية تكرار التجربة الناجحة بين المؤسسة والبرنامج وائتلاف شركات «ريبسول توتال»، و”أو إم في”، و”أكوينور”، حيث نفذ من خلال هذه الشراكة برامج شملت مناطق أوباري وبلديات بالجبل الغربي ومناطق أخرى، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتعتبر المؤسسة من خلال شريكها ائتلاف “ريبسول” هي الممول الأكبر لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا خلال العام 2017، حينها شملت التدخلات قطاع الصحة والمياه والطاقات المتجددة وصيانة المرافق التعليمية.

وثمّن صنع الله جهود البرنامج، متمنيا لهم التوفيق والاستمرار لدعم الاستقرار في ليبيا، وأكد ضرورة تكثيف التواصل مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة؛ للتنسيق في هذا الجانب الإنساني الداعم للاستقرار داخل الدولة.