سوء الأحوال الجوية تمنع السفينة سكوين من الرسو بميناء طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الأمن والسلامة بميناء طبرق البحري عمر جلغاف اليوم الثلاثاء إن سوء الأحوال الجوية منعت السفينة سكوين من الرسو على رصيف الميناء.

وأضاف جلغاف في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن القاطرات البحرية ستحاول إدخال السفينة حال تحسن الأحوال الجوية في البحر والسفينة قادمة لتحميل خردة.

وأفاد مدير مكتب الأمن أن معدل حركة السفن التي تجلب الحبوب والبضائع والحاويات والأسمنت جيدة بمعدل يصل إلى 11 سفينة شهرياً.

وأشار إلى أنه لديهم مشكلة في الواقي المطاطي الخاص بالأرصفة رغم الاتفاق مع رئاسة الوزراء أثناء زيارة رئيس الوزراء إلى ميناء طبرق البحري الشهور الماضية.

وأفاد جلغاف أنه تمت صيانة الأرصفة ونائب رئيس هيئة المواصلات يتابع معنا مشكلة الواقي المطاطي للأرصفة حيث تتعرض خلال شهري مارس وأبريل من كل عام إلى سوء الأحوال الجوية ويكون الجو غير معتدل ومتقلب.