تسييري طبرق يبحث مع المنطقة العسكرية والجمارك المشاكل بميناء طبرق
أخبارليبيا24- خاص
بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية المشاكل التي تعرض عمل الميناء بالطريقة الصحيحة.
وناقش تسييري طبرق خلال الاجتماع بحضور جهاز الجمارك والأمن والمناولة والمواصلات ومدير منفذ الميناء مشكلة الميزان والرسوم الخاصة به الوضع الأمني داخل الميناء.
وطالب آمر منطقة طبرق العسكرية بضرورة التعاون وتكاتف الجهود لسير العمل وخاصة المشاكل المتعلقة بالميزان.
وأعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق خلال الاجتماع بإعفاء الحبوب المستوردة من رسوم الميزان اعتباراً من تاريخ 20 مارس الجاري.