بوسدرة: حملات شعواء انطلقت ضدي بعد ترشيحي لمنصب وزير الخارجية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت المرشحة لحقيبة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة والقيادية في حزب “الوطن” لمياء بوسدرة عن سعادتها بما وصفته بـ”الاستحقاق الكبير”، وهو التئام مجلس النواب في مدينة سرت، آملة أن تتضافر الجهود وتلتئم السواعد من أجل تضميد جراح الوطن والعبور به إلى مرحلة الرخاء والديمقراطية عبر حكومة وطنية وانتخابات مستحقة للشعب الليبي العظيم.

بوسدرة أضافت في كلمة مرئية لها أمس الإثنين – تابعتها وكالة أخبار ليبيا 24 – “أما ترشيحنا الذي نثمنه عاليًا، ونهديه لكل نساء وشابات ليبيا متمنين أن تعتلي هذا المنصب من يستحقه، فنحن لم نبتغيه منصبًا قدر ابتغاء مكانة للمرأة الليبية”.

وتابعت “يشرفني أن أكون جزءًا من هذا المشهد العظيم ولا يعنيني أن نكون على سلطته، لُنكمل مسيرة سيدات فاضلات في الماضي والحاضر والمستقبل” .

وأردفت “أطل عليكم وحملات شعواء تطلق نحونا ولا يزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة لأنها مبنية على عروش خاوية، فلا يزايد علينا إلا من زاد علمًا ولا ينقص منا كيد الكائدين”.

واستطردت “نتمنى لوطننا الرخاء ولنسائنا في يومهن العالمي المزيد من التألق والبهاء ولحكومتنا التوفيق، ونشد على يد الجميع متمنين منهم إنصاف الوطن والمواطن أولا وأن نسمو من أجل مصلحة الوطن الذي يكفيه انقساما تشرذما”.

وأشارت إلى أنه قد حان الوقت للعمل ولرأب الصدع كما يقول الله تعالى (فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) ” .

خاتمة بالقول “أهنيء كل نساء ليبيا وشاباتها في اليوم العالمي للمرأة بتكريمها من قبل الحكومة باعتلاء منصب وزير الخارجية لأول مرة في تاريخ ليبيا”.