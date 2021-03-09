المواجهة…الورفلي يتهم العرادي بالدعوة إلى الحرب الأهلية والأخير “سأقاضيه” 

أخبار ليبيا24

اتهم عضو المؤتمر الوطني العام – المنتهية ولايته – عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز الورفلي القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرزاق العرادي بالدعوة للحرب الأهلية في ليبيا.

وأضاف الورفلي في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”العرداي يطلب من السراج عدم التسليم للمجلس الرئاسي الجديد وهي دعوة صريحة للحرب الاهلية وهذا ليس غريباً عنه وكذلك اعتراف أن السراج يعد منقلباً على المؤتمر لأنه استلم السلطة دون تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري”.

وتابع :“طبعاً لأنهم خسروا المنافسة فلايوجد لديهم مانع أنها تخش بعضها هذه هي حقيقتهم وهذه هي العقليات التي اختارتها ستيفاني، والمواطن له الله”.

إلا أن العرادي رد على منشور الورفلي هو الآخر عبر حسابه على “فيسبوك” قائلًا :”يبدو أن صاحب هذا الافتراء – الورفلي – لديه مشكله مع الاحتكام للقوانين والالتزام بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطرق”.

وأضاف القيادي البارز في جماعة الإخوان :”ليس ذنبي إن كان صاحب هذا التشهير غير منشغل بإنهاء الانقسام وتوحيد البلاد وبتحقيق المصالحة الوطنية.

وتابع العرادي :”لقد ارتكب صاحب هذا التحريض بحقي جرائم منها؛ الافتراء والسب والتشهير والتحريض وسيتولى المحامي اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية سواء أمام السلطات القضائية الليبية أو أي بلد آخر يتواجد فيه المحرض”.

وفي تواصل لهذه الردود والاتهامات بين العرادي والورفلي يقول الأخير :”صح أنا اللي عندي مشكلة مع الاحتكام للقوانين، آخر واحد يتكلم عن القوانين هو أنت”.

ويضيف العضو السابق في المؤتمر الوطني :”لو فازت قائمة عقيلة راك طالع وتبرر وتبارك بكل بجاحة يدعوا السراج لعدم تسليم السلطة ما معنى ذلك إلا الدخول في حرب أهلية”.

ويتابع الورفلي :”هذا المخلوق – العرادي – يجب أن ترفع ضده قضايا لتحريضه على عدم تسليم السلطة ومداريلي روحه فقيه دستوري يظن أن الشعب مغفل وأننا لا نعي ماذا يريد أن يقول”.

ويقول أيضًا :”أما الافتراء فأنت أهله وأنت تعرف ذلك جيداً وكل شي موثق ومسجل ويا ريت ترفع ضدي قضايا خلي نعريك ونطلعلك كل الخرينتي، والأيام بيننا ولا تنسى أنك من اخترت المواجهة”.