المشري يدعو عقيلة للتوافق بشأن مشروع التعديل المقترح للإعلان الدستوري

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دعا، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري.

وأتت هذه الدعوة بالتزامن مع عقد جلسة مجلس النواب في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي علقت إلى اليوم الثلاثاء.

وقال المشري، في رسالته الموجهة إلى عقيلة، إن المجلس الأعلى للدولة سيتعامل مع مشروع التعديل المقترح للإعلان الدستوري، كما ينص الاتفاق الذي يعد أحد المراجع الرئيسية للعملية السياسية.

ولفت المشري، إلى ما جاء خلال جلسة مجلس النواب بشأن التصويت على تعديل دستوري يمس الاتفاق السياسي، مؤكدًا أن مبدأ الشراكة المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، وعلى ما جاء بالمادة (12) من الاتفاق والتي تنص على أنه تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.

وقال المشري، “في حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صياغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا، دون تعديل، من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري”.

وأضاف، أنه “تفاديًا للطعون الدستورية التي قد تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجرائها من قبل مجلسكم؛ فإننا ندعوكم لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، وسيتعامل المجلس الأعلى للدولة بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح”.