الكبير يبحث عددًا من القضايا المشتركة مع سفير مالطا أول لقاء للسفير المالطي بعد مباشرة مهامه في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير دولة مالطا لدى ليبيا عددا من القضايا المشتركة .

جاء ذلك خلال لقاء الكبير اليوم الثلاثاء في مكتبه بالسفير المالطي، وفقا لصفحة المصرف بموقع ” فيسبوك “.

ووصل السفير المالطي لدى ليبيا، تشارلز صليبا، إلى العاصمة طرابلس ليباشر مهامه منها منذ يوم أمس الإثنين .

وقال، المتحدث باسم وزارة الخارجية، محمد القبلاوي، إن ترسيخ التعاون الليبي المالطي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

ولفت أن بدء العمل بالسفارة المالطية من داخل العاصمة سيعمل على رفع المعاناة عن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التأشيرة.

وفي إطار متابعة تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي للتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني عقد محافظ المصرف اجتماعا مع مشغل الموزع الوطني “شركة معاملات للخدمات المالية” بحضور الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.