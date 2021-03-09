القبض على لصوص ينتحلون صفة رجال الجيش في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال تمكن من إلقاء القبض على شخصين مسلحين ينتحلون صفة رجال الجيش.

وأضافت مديرية أمن طرابلس أن عملية القبض على المتهمين تمت بناءً على بلاغ تقدم به مجموعة من المواطنين والمقيمين الأجانب بتعرضهم لعملية سطو مسلح في الدائري الثالث من قبل شخصين مسلحين يرتدون زي الجيش الليبي.

وأكد رئيس مركز غوط الشعال العميد سالم بوراوي أن المقبوض عليهم أثناء التحقيق اعترفوا بارتكابهم لعدة عمليات سطو في الدائري الثالث وحتى منطقة السراج.

وأشار بوراوي أنه وجد بحوزة المتهمين سلاح ناري وتعريف مزور بتبعية إحدى كتائب الجيش الليبي، مؤكدًا أن جهود رجال الأمن لازالت مستمرة من أجل محاربة كافة الظواهر السلبية ومنع الانفلات الأمني وتحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع طرابلس.