الدبيبة يدعو “المرتزقة والأجانب” إلى مغادرة ليبيا فورًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا رئيس الحكومة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة قوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا إلى المغادرة فورًا، مؤكدا عزمه التواصل مع الأمم المتحدة بهدف رحيل المرتزقة والأجانب .

الدبيبة قال في كلمته أمام النواب في جلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة في سرت “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولابد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم”، و”سنتصل مع بعثة الأمم المتحدة” لبحث إخراج هذه المرتزقة .

وقد وصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.

وبدأ مجلس النواب أمس الأول الإثنين في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.