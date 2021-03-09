الخطوط الأفريقية تسير رحلة جوية بطاقم نسائي متكامل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أخبار ليبيا24

سيّرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية رحلة جوية بإدارة طاقم كامل من النساء، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، إن الرحلة نفذت تحت شعار “نسائنا نوارس الجو” وقد وقد تولت فيها الكابتن طيار، ليلى الجرنازي، قيادة الطائرة بمساعدة الكابتن طيار كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من قبل السيدات بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

وبهذه المناسبة قدّم خليل المجعي مدير عام الشركة التهنئة لكافة الزميلات وأعرب عن فخر واعتزاز الخطوط الجوية الأفريقية بالدور الذي تضطلع به الكوادر النسائية داخل الشركة.

وتضم شركة الخطوط الأفريقية ضمن كوادرها النسائية العديد من الوظائف التي تشغلها النساء بدءً من الوظائف اليومية الاعتيادية مرورا بالكثير من المهام الأخرى مثل موظفات الأمن والمرحلات الجويات والمضيفات الجويات وكذلك الطيارات ومساعداتهن.