التعادل يحسم لقاء الأندلس والهلال لكرة القدم المصغرة في طبرق لقاء مرتقب بين الصقور والهلال بمرحلة الإياب

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعادل ساخن في الأسبوع الأخير من مسابقة كرة القدم المصغرة بملعب الصقور في طبرق بين الأندلس وهلال طبرق.

ستة أهداف في كل شبكة في ختام مرحلة الذهاب من دوري كرة القدم المصغرة بالمنطقة الأولى لمجموعة طبرق التي تضم الصقور والأندلس والهلال.

وسجل للأندلس جبريل محمد 3 أهداف، وهدفين لمفتاح مؤمن، وهدف لياسين نصر، بينما سجل للهلال إبراهيم محمد 3 أهدف وهدفين لادريس ناصف، وهدف لفتح الله عبدالهادي .

وأدار اللقاء الحكمين مفتاح بلل، وكمال الجالي، وراقب اللقاء مصطفى خليل.

وسوف تنطلق مرحلة الإياب يوم الجمعة القادم في لقاء مرتقب بين الصقور والهلال .