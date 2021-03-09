ارتفاع أسعار النفط وبرنت يقترب من 69 دولارًا

أخبار ليبيا24

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجلسة الآسيوية، الثلاثاء، وسط توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي.

وسجلت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم ارتفاعًا بنسبة 1.20 بالمائة لتتداول عند مستويات 65.51 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.73 دولارًا للبرميل.

وكانت العقود قد اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 65.05 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مايو المقبل بنسبة 0.98 بالمائة لتتداول عند 68.80 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.13 دولارًا للبرميل.

وكانت العقود قد اختتمت تداولات الأمس عند 68.24 دولارًا للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12 بالمائة إلى 92.35 مقارنة بالافتتاحية عند 94.46.