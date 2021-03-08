مجلس النواب يعلق جلسة منح الثقة إلى الثلاثاء

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قرر مجلس النواب الليبي، الاثنين، تعليق جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة إلى يوم غد الثلاثاء.

وكان المجلس قد بدأ أعمال جلسة التشاور في سرت برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، جلسة التشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة الوحدة المقدمة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، للنظر في منح الثقة لها.

وعقدت الجلسة بنصاب قانوني في حضور 132 نائبا من أصل 170 عضوا.

وخصصت الجلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، آراء مختلفة بين أعضاء مجلس النواب حول برنامج عملها بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس وجنيف في الإعلان الدستوري.

وأعرب عقيلة عن تطلعهم لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي يتطلع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي يتمكن مجلس النواب من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحاته وتحفظ حقه في المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة.