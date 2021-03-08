عقيلة صالح يدعو لطي صفحة الماضي والانقسام بين الليبيين

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دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين إلى طي صفحة الانقسام الليبي وفتح صحفة جديدة في المرحلة القادمة دون إقصاء أو تهميش.

وقال عقيلة، في افتتاح جلسة التشاور لمجلس النواب في سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة، إننا نتطلع لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.

وأضاف، أن الشعب الليبي يتطلع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقهم في المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة.

كما أكد عقيلة على أن المسؤولية مشتركة بين السلطات أمام الليبيين، الأمر الذي يتطلب مطابقة المعايير المتفق عليها وبناء قناعة بدقة وصحة ونزاهة الاختيارات.