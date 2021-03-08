عضو بمجلس النواب: من المرجح أن تتم المطالبة بتشكيل حكومة مصغرة خلال جلسة منح الثقة

أخبار ليبيا24

كشف أحد عضو مجلس النواب الإثنين عن أن جلسة مجلس النواب في سرت ستكون على مدار يومين، لافتًا إلى أن بنود جدول أعمال الجلسة هو مناقشة منح الثقة للحكومة، وإمكانيه وضع مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري.

وأوضح النائب، الذي قضّل عدم نشر اسمه، لأخبار ليبيا24، أنه سيتم تقديم سيرة ذاتية وذمّة مالية لكل وزير من وزراء الحكومة، إلى رئاسة مجلس النواب التي بدورها ستحيلها إلى الجهات الأمنية والرقابية التابعة لها، للتأكد من عدم وجود لأي تهم جنائية أو حفاظات عليهم.

وأضاف، أنه سيتم اعتماد كل متقدم ليس عليه تحفظات، وسيطلب استبدال كل وزير متقدم لوزارة عليه أي تحفظات.

وأكد أن من المرجح أن تتم المطالبة بتشكيل حكومة مصغرة خلال الجلسة أيضًا، بدل التشكيلة التي تقدّم بها رئيس الحكومة المكلف والتي تتكون من 27 وزارة إضافة إلى 6 وزراء دولة.