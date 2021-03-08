طقس متقلب وسط وجنوب وشرق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس متقلبا مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة مع أجواء ساخنة خاصة على مناطق الوسط والجنوب وأغلب المناطق الشرقية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22 – 27) م وتصل اليوم إلى ما بين (31 – 36) م على سرت وأبونجيم وتنخفض من مساء اليوم على جميع المناطق.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (28 – 34) م على بنغازي الخليج والدواخل وما بين (22 – 25) م على الجبل الأخضر وطبرق وتسجل انخفاض تدريجي من بعد ظهر يوم الغد.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم وتتكاثر السحب يوم الأربعاء، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا تصل سرعتها إلى (60) كم/ساعة مثيرة للأتربة والرمال وتتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع تحسن الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-34) م وتنخفض يوم الغد على غدامس ويشمل الانخفاض يوم الثلاثاء باقي المناطق.

أما في الكفرة والسریر وتازربو الطقس قليل الغيوم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 33) م وتسجل ارتفاع يوم الغد.