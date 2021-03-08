ضبط الجاني في جريمة قتل طفل إفريقي ارتكبت منذ عام في غوط الشعال

أخبار ليبيا 24

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال بطرابلس الجاني في قضية قتل طفل يحمل جنسية أفريقية، العام الماضي، وهو أيضا مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وبحسب بيان مدرية أمن طرابلس، ارتكب القاتل جريمته خلال سرقته منزل الطفل رفقة خمسة آخرون، وقد تعرف الشهود عليه لدى استعراض صور المطلوبين أثناء التحقيق معهم.

وجاء ذلك بالتعاون بين أعضاء التحري ورجال الأمن بقوة دعم المديرية “عاصفة العاصمة”، بعدما صدر كتاب من وزير الداخلية في نوفمبر الماضي يقضي بالبحث عنه والقبض عليه.

وتورط الجاني أيضا في قضايا إيذاء جسيم وتهديد باستعمال القوة وحمل السلاح و السرقة بالإكراه، وقد أخذت أقواله فيما نسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.