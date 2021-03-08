رسو ناقلة نفطية في ميناء الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام

أخبار ليبيا 24-خاص

رست اليوم الإثنين ناقلة نفط في ميناء الحريقة النفطي لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا وفرنسا.

وقال رجب سحنون مراقب ميناء الحريقة النفطي، لأخبار ليبيا 24، إن أعمال شحن الناقلة النفطية “ميلوديا” على رصيف ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط تسير وفق خطوات احترازية لمكافحة كورونا، وكذلك للحفاظ على البيئة.

وبلغ الإنتاج اليوم من النفط الخام المستلم من حقلي مسلة والسرير 249 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .