داعيا النواب منح الثقة لحكومته.. الدبيبة: المشهد السياسي يتنوع بين فبراير وسبتمبر والكرامة ورافضيها من سرت.. الدبيبة يدعو مجلس النواب لتغليب مصلحة الوطن لإخراج ليبيا من أزمتها

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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مجلس النواب إلى منح حكومته الثقة وتمكينها من ممارسة عملها.

وناشد الدبيبة في كلمة مسجلة أعضاء مجلس النواب الليبي أن لا يفوتوا فرصة توحيد البرلمان، داعيا إياهم إلى تغليب المصلحة الوطنية.

وقال الدبيبة، “لم يكن مسار تشكيل الحكومة بالأمر الهين والسهل بل كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة، تعثرات وحفر ولكنه في النهاية صعود القمة”.

وتابع، “لم نختر الواقع المرير شديد التعقيد الذي يشكل الحالة السياسية التي تعيشها اليوم”.

وأوضح، “أن مسار تشكيل الحكومة تضمن جهود مُضنية للحصول على الأفضل كون أن الأزمة أزمة صراع وحرب وأزمة ثقة ومشاركة وأزمة قبول وتأييد ودعم تتطلب الواقعية والاستيعاب”.

وأردف الدبيبة قائلا، “أدرك جيدا مشاق السير في طريق الوحدة الوطنية وأنه لن يكون مفروش بالورود”.

وأضاف، “من هم بالمشهد السياسي الموجودة على أرض الواقع يتنوعون بين فبراير وسبتمبر والكرامة ورافضيها وبين أيديولوجيات متقاربة ومتباعدة وهو ليس من صنيعتي ولكن طالما قبلت أن أخوض المعترك السياسي كان لابد أن أراعي التوازن المعقول الذي يخرج بلدي من أزمتها وينقلها لبر الأمان”.

وأوضح، أن آلية الحوار بملتقى جنيف فرضت على جميع من قبلوا بهذه العملية بأن تكون مخرجات الحكومة لا تستثني أحدا لبذلك كانت الحكومة من حيث عدد الوزارات والمحاصصة الجغرافية أو الجهوية والتي يكون فيها الصانع مكره لا بطل.

وتابع، “تقابلت مع الجميع حتى لا تواجه الحكومة عدم منحها الثقة أو عرقلة المسار السياسي وتمديد أعمار الأجسام الحالية بما يصاحبها من انهيار اقتصادي وتدري في الأوضاع المعيشية وضياع لسيادة الوطن”.