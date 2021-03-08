برج الأمل: السعة السريرية وصلت للقصوى ويوجد نقص في أجهزة التنفس الصناعي 

8 مارس، 2021 12:57 ص
0

أخبار ليبيا24

أهابت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي أن السعة السريرية للبرج وصلت للسعة القصوى، وقسم العناية الفائقة وقسم الإيواء بالبرج لم يعد يوجد بها أسرة شاغرة. 

ودعت الإدارة عبر الحساب الرسمي للمركز على “فيسبوك” المستشفيات خارج مدينة بنغازي بعدم تحويل الحالات لبرج الأمل بدون تنسيق مسبقا، منبهة أن تحويل الحالات بدون تنسيق يُشكل خطر على حياة المريضً. 

وأكدت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي وجود نقص في أجهزة التنفس الصناعي، مطالبة مراكز العزل داخل مدينة بنغازي وفي المدن المجاورة تحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى وعدم تحويل الحالات بدون تنسيق. 

الوسوم
8 مارس، 2021 12:57 ص
0

مقالات ذات صلة

معيتيق: أسدل اليوم وبشكل رسمي الستار عن حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية

8 مارس، 2021 12:06 ص

الكتيبة “166” تسلم قطعة أرض في درنة لمالكها

7 مارس، 2021 11:15 م

الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد اختطاف صحفي تابع لها في طرابلس 

7 مارس، 2021 10:48 م

المنسق الخاص للبعثة الأممية في ليبيا ينفي وجود تقارير شُبه الفساد في ملتقى حوار جنيف 

7 مارس، 2021 10:22 م
زر الذهاب إلى الأعلى