برج الأمل: السعة السريرية وصلت للقصوى ويوجد نقص في أجهزة التنفس الصناعي 

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أهابت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي أن السعة السريرية للبرج وصلت للسعة القصوى، وقسم العناية الفائقة وقسم الإيواء بالبرج لم يعد يوجد بها أسرة شاغرة.

ودعت الإدارة عبر الحساب الرسمي للمركز على “فيسبوك” المستشفيات خارج مدينة بنغازي بعدم تحويل الحالات لبرج الأمل بدون تنسيق مسبقا، منبهة أن تحويل الحالات بدون تنسيق يُشكل خطر على حياة المريضً.

وأكدت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي وجود نقص في أجهزة التنفس الصناعي، مطالبة مراكز العزل داخل مدينة بنغازي وفي المدن المجاورة تحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى وعدم تحويل الحالات بدون تنسيق.