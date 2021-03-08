انتشال جثة مجهولة الهوية جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24

انتشل فريق الاستخراج التابع للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين جثة مجهولة الهوية من منطقة الكازيرما ببلدية قصر بن غشير جنوبي طرابلس.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال مدير مكتب الإعلام في هيئة البحث عن المفقودين، عبدالعزيز الجعفري، ، اليوم الاثنين، إنهم تلقوا بلاغاً من مركز شرطة قصر بن غشير، يفيد باشتباه وجود مقبرة بمنطقة الكازيرما، وعليه تم انتقال الفريق إلى عين المكان.

وأوضح الجعفري، أن بعد عملية الاستكشاف، اتضح أنه لا توجد مقبرة جماعية، وتم العثور على جثة واحدة مجهولة الهوية، تم الانتقال بها وتسليمها للجهات المختصة للاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعرف على هوية صاحبها.

وفي سياق منفصل أضاف الجعفري، أن فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قام بالإشراف على عملية دفن 17 جثمان، تم استخراجها من المقابر الجماعية بترهونة في وقت سابق، وذلك بعد أخد الإذن من مكتب النائب العام.

وأشار الجعفري إلى أن الفرق موزعة على عدد 3 مدن هي طرابلس وترهونة والعزيزية.