النائب العام يبدأ التحقيق حول تأخر التعاقد في توريد لقاح فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أكد قسم التحقيقات في مكتب النائب العام اليوم الإثنين البدء في تحقيقات بخصوص البلاغات الواردة إليه حول تأخر التعاقد في توريد لقاح فيروس كورونا.

وأوضح قسم التحقيقات بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه قام باستدعاء وزير الصحة في حكومة الوفاق وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض والاستماع لإفاداتهم بالخصوص.

وأفاد القسم أنه يتابع قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 94 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2012/2/4 بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع مجمع كوفاكس بالتعاون مع منظمة “يونيسيف” والمفترض وصولها في نهاية الأسبوع.

وذكر قسم التحقيقات أنه يتابع أيضًا عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توافرها من لقاح فيروس كورونا والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد.

وأشار قسم التحقيقات في مكتب النائب العام إلى انه سيلاحق كل من أهمل أو قصر في إنجاز العمل المطلوب.