النائب أبوبكر الغزالي: لهذا لم أشارك في جلسة منح الثقة للحكومة

أخبار ليبيا24

اتهم عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر الغزالي، رئاسة مجلس النواب بمصادرة حق أعضاء مجلس النواب في التصويت على الحوار تحت قبة البرلمان.

وأكد الغزالي، في تصريح لأخبار ليبيا24، عدم مشاركته في جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة، مرجعًا ذلك إلى رفضه لهذا المسار.

وقال الغزالي: “إن الأجندة ليست مستمدة من إرادة الشعب الليبي، بل من موائمة مصالح الطامعين وأجندة الإخوان”.

وبدأت الإثنين في سرت أعمال جلسة مجلس النواب للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة الوحدة المقدمة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، للنظر في منح الثقة لها.

وعقدت الجلسة بنصاب قانوني في حضور 132 نائبا من أصل 170 عضوا.