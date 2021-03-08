العامة للكهرباء: استمرار أعمال سرقة أسلاك الكهرباء 

أخبار ليبيا24

ذكرت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين أن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لازالت مستمرة من قبل اللصوص والمجرمين.

وكشفت الشركة أن عدد من اللصوص المجرمين قاموا بالاعتداء على خط الهناشير من تفريعة المعادنة وسرقة أسلاك مسافة 1650متر.

وأضافت الشركة أن هذه الأعمال تسببت في فصل التغذية على نحو 8 محولات بدائرة توزيع السواني، وكذلك الاعتداء على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1100 متر.

وأفادت الشركة أن هذه السرقة تسببت في فصل التغذية على نحو 70 محول بدائرة توزيع قصر بن غشير وبهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المنطقة.

ودعت الشركة كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

وناشدت المواطنين إلى لعب دور إيجابي من خلال رفض هذه الأعمال غير المسؤولة والإبلاغ عنها للحفاظ على الشبكة العامة ومكوناتها كل في مناطق سكناه لأنها تقدم خدمة عامة يستفيد منها كل أبناء الشعب الليبي.

وأكدت أن هذه الأعمال ترهق كاهل الشركة لما تتسبب فيه من ضعف في أداء شبكة التوزيع هذا بالإضافة إلى الأعباء المادية التي تتكبدها في إعادة ترجيع هذه الأسلاك إلى الخدمة.