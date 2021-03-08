الدرسي يعلن رفضه لحكومة الوحدة الوطنية بهذا الشكل 

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أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي اليوم الإثنين رفضه لحكومة الوحدة الوطنية بهذا الشكل لعدم وجود عدالة في توزيع الحقائب الوزارية.

وقال الدرسي خلال جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية :”برقة لم تتحصل على وزارة الداخلية ولا وزارة المالية ولا الاقتصاد ولا التعليم العالي، ولا الدفاع ولا العدل و75% من البترول يخرج من تحت أقدامنا”.

وتابع عضو مجلس النواب:”وبعد كل ذلك تأتي وتمنحني وزارة الثروة الحيوانية أو وزارة الزراعة وتقول لي إن ليبيا واحدة، للأسف بهذا الشكل ليست واحدة بل هي المغالبة”.

وأكد الدرسي أن المحاصصة في ليبيا موجودة وهذه المحاصصة يرعاها المجتمع الدولي بالاتفاق، مطالبًا تحقيق العدالة في توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة.

وطالب عضو مجلس النواب رئيس الحكومة المنتخبة عبدالحميد الدبيبة الابتعاد عن مبدأ المغالبة، مشيرًا إلى أن الدولة الليبية لم تنجح بسبب مبدأ المغالبة.

وأوضح الدرسي أنه دائمًا يطالب بحقوق الأمازيغ والطوارق والتبو بحقوق الجميع إذا أردنا أن نعيش في هذه الدولة بإعطاء كل مكون حقه وفق القانون.