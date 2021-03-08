البلدي سبها يعلن الحظر لمدة أسبوعين 

أخبار ليبيا24

أعلن عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش اليوم الإثنين حظر التجول وقفل المحلات التجارية لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم.

وعزا الشاوش هذا الإجراء – في تعميم تحصلت أخبار ليبيا24 على نسخة منه – بسبب الزيادة المقلقة في الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين.

وأكد عميد البلدية أن الحظر يكون ابتداءً من اليوم 08 مارس الجاري وحتى يوم السبت 20 مارس من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وشدد الشاوش على أن الإغلاق يطال الجامعات والمدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال وقاعات المناسبات الاجتماعية والصالات الرياضية وتوقف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية.

وذكر عميد بلدية سبها المكلف أنه يستثنى من الحظر المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة والصيدليات.