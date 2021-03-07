42 نائباً يدعون إلى تأجيل جلسة سرت كونها محصورة في منح الثقة دون دسترة مخرجات اتفاق تونس

أخبار ليبيا 24

دعا 42 نائباً إلى تأجيل جلسة النواب المقررة غدا في سرت؛ كونها محصورة في منح الثقة فقط دون دسترة مخرجات اتفاق تونس حزمة واحدة.

وفي بيان تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، أكد النواب أن يتابعون باهتمام بالغ الأحداث والتطورات السياسية، والتي تتمحور حول الاجتماع المزمع عقده في سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة.

وقال النواب في البيان، “من منطلق واجبنا الوطني، وحرصا منا على أداء مهام مجلس النواب بما يتوافق والإعلان الدستوري والتشريعات المنظمة لعمل المجلس وتفاديا للدخول في مهاترات ومماحكات سياسية وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا فإننا ندعو زملائنا لتأجيل دعوة الانعقاد سرت والمحدد لها الثامن من مارس 2021م لكونها محصورة لمناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة دون دسترة مخرجات اتفاق تونس حزمة واحدة”.

وأوضح النواب أن تجاهل دسترة مخرجات اتفاق تونس يترتب عليه خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به، مطالبين بضرورة تضمين المخرجات وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية.

وطالب النواب بضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه لأهمية دحض أي شبهات للرشاوي ومن سلامة العملية السياسية وشفافيتها وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي أو الداخلي.

ودعا البيان باقي النواب إلى تلافي أي انقسامات تضر المجلس من خلال معالجة الخروقات التي أوضحها البيان، والعمل على توحيد الجهود لضمان دستورية كل ما من شأنه أن يصدر عن المجلس من قرارات.