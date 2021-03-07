4 مهام لفريق المراقبة الدولي المتقدم في ليبيا

تهيئة المعلومات اللازمة لتقرير يسلم لمجلس الأمن

7 مارس، 2021 11:32 ص
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك  

  • المساعدة في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
  • توفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار.
  • تهيئة المعلومات اللازمة لتقرير يسلم لمجلس الأمن.
  • يقوم الفريق المتقدم برفع تقريره الخاص بالنتائج التي يتوصل إليها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد منسق البعثة .

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7 مارس، 2021 11:32 ص
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