4 مهام لفريق المراقبة الدولي المتقدم في ليبيا
تهيئة المعلومات اللازمة لتقرير يسلم لمجلس الأمن
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
- المساعدة في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
- توفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار.
- تهيئة المعلومات اللازمة لتقرير يسلم لمجلس الأمن.
- يقوم الفريق المتقدم برفع تقريره الخاص بالنتائج التي يتوصل إليها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد منسق البعثة .