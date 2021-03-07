كوبيش: الرسالة المتداولة حول مزاعم الرشاوي “مزيفة” 

أخبار ليبيا24

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشاوي “مزيفة”.

وأضاف كوبيش – عبر الموقع الرسمي للبعثة – أنه يجب عدم عرقلة جهود استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل تلك الرسالة بخصوص مزاعم الرشى.

وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة على أهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم غد الإثنين وهي الجلسة الأولى منذ سنوات عدة، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو الوحدة والسيادة.

وأفاد كوبيش أن هذه الجلسة، التي دعا لها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

وأشار إلى أن هذه الجلسة خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب تلقوا رسالة عبر تطبيق “واتساب” من رقم أمريكي ادعى المرسل أن فريق الخبراء أنهى التحقيقات المكلف بها بشأن قضية الرشاوى وأنه بصدد تقديم بعض المعلومات بالخصوص.