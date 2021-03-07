دراه: الدبيبة سيقدم الدعم اللازم لـ غرفة العمليات المشتركة سرت الجفرة  

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت الجفرة، التابعة للمجلس الرئاسي، عبد الهادي دراه، أن رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، التقى قيادات الغرفة الأمنية في منطقة بوقرين، للاطلاع على آخر المستجدات.

وفي تصريح خص به موقع “عربي 21” القطري، أوضح دراه، “أن الدبيبة اجتمع بقيادات الغرفة العسكرية ومجموعة من العسكريين، واستمع لمطالبهم، ووعد بالدعم اللازم والاستجابة لهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا”.

وحول فتح الطريق الساحلي قال دراه، “بأنه سيتم الإعلان رسميًا عن فتح الطريق بعد الانتهاء من إزالة الألغام”، مشيرا أن قواتهم عقدت جلسات تشاورية السبت، مع قادة ميدانين وقيادات من اللجنة العسكرية 5+5 لبحث الأمر، وفق معلوماته.

وتابع دراه، “أنه تم مطالبة فرق الهندسة العسكرية بتكثيف الجهود لإنهاء مشكلة الألغام وتفكيكها”.