تسجيل  1158 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 138640

7 مارس، 2021 11:21 ص
9

أخبار  ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 841 حالة جديدة، و317 حالة مخالطة من إجمالي 5700 عينة جرى فحصها وبذلك فإن نسبة الحالات الموجبة بلغت 20.3% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى تسجيل (1130) حالة شفاء موزعة على مختلف المدن فيما سجلت (37) حالة الوفاة .

وأكد المركز أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 138640منها الحالات النشطة : 10525 والمتعافين : 125842 والٍوفيات : 2273 حالة.

7 مارس، 2021 11:21 ص
9

مقالات ذات صلة

المشري: عقيلة لا يملك شيئًا ولا يوجد في الحقيقة مجلس نواب

7 مارس، 2021 11:07 ص

بنغازي تحتضن ورشة عمل حول “التغذية المدرسية”

7 مارس، 2021 9:54 ص

تقلبات جوية تؤثر على غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة

7 مارس، 2021 9:29 ص

أكثر من 40 خريج قانون يؤدون امتحانات قبول بحضور النقيب العام

7 مارس، 2021 9:23 ص
زر الذهاب إلى الأعلى