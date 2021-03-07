بنغازي تحتضن ورشة عمل حول “التغذية المدرسية”

أخبار ليبيا 24 – خبر

نظمت وزارة التعليم بالحكومة الليبية بالتعاون مع وزارتي المالية والعمل ورشة عمل حملت عنوان” التغذية المدرسية” .

وشهدت ورشة العمل التي أقيمت أمس السبت بصالة الاجتماعات بمبنى الضرائب بنغازي حضور عدد من الشخصيات الهامة على رأسها وزير المالية المكلف أمراجع غيث .

ومن جهته، قال وكيل وزارة المالية المكلف ادريس صالح الشريف تم الدعوة لهذا البرنامج منذ فترة واستجابت وزارة التعليم، وتم تشكيل لجنة فنية واتفقت اللجنة على إقامة هذه الورشة .

الشريف أضاف – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن هذا الموضوع يعتبر هام جدا بداية من الجانب الصحي، إضافة إلى الجانب التعليمي والاقتصادي .

وتابع برنامج التغذية المدرسية برنامج مهم جدًا، ومطبق فيما يقرب عن 160 دولة في العالم، وعندما تم الإعلان عن هذه الورشة تحمست عدة مؤسسات دولية للمشاركة معنا منها برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي .

وأشار إلى أن هذا الموضوع سيأخذ جانبين رئيسيين جانب فني طبي صحي يتعلق في مواصفات الوجبة وتركيبتها، والجانب الآخر هو المالي والإداري وتتعلق بآليات تنفيذ البرنامج.

يذكر أن برنامج التغذية المدرسية سبق وأن تم تطبيقه في ليبيا منذ ستينات القرن الماضي وتواصل إلى فترة السبعينيات .