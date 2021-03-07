الوطنية للنفط تشارك في اجتماع تحالف أوبك+

أخبار ليبيا 24

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الخميس الماضي، في الاجتماع الوزاري (رقم 14) لتحالف أوبك+ عبر الدائرة الافتراضية.

وفي بيان لها اليوم السبت، قالت المؤسسة أن الاجتماع حضره عن ليبيا، د.الطاهر مسعود الناجح، مستشار رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك ممثلاً عن مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة.

وأوضحت المؤسسة أن المجتمعون قموا بتقييم حالة سوق النفط من حيث الامدادات والطلب ومستوى المخزون وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الانتاج المتفق عليها، حيث قرروا الإبقاء على معدلات الانتاج الحالية لمعظم الدول الأعضاء في التحالف حتى نهاية شهر أبريل 2021.

وتابع بيان المؤسسة، “نظراً لاستمرار انخفاض الطلب على النفط بالأسواق العالمية بسبب استمرار جائحة كورونا فقد أكدت المملكة العربية السعودية استمرار تخفيض إنتاجها اليومي بمعدل إضافي مليون برميل يومياً حتى نهاية شهر أبريل لدعم استقرار السوق”.