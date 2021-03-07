النائب الثاني لعقيلة صالح يتجه إلى سرت رفقة 35 نائب من مطار بنينا

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري اليوم الأحد إن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة متواجد الآن في مطار بنينا للتوجه إلى سرت.

وأضاف الشاعري في تصرح لـ”أخبار ليبيا24″ أن حومة يتجه إلى مدينة سرت من أجل عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برفقته 35 نائب.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وصل اليوم الأحد، إلى مدينة سرت استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس، فتحي المريمي، إن صالح وصل رفقة عدد من نواب برقة إلى سرت، لحضور جلسة النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة

وفي وقت سابق قام رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري، بجولة تفقدية للمقار المخصصة لانعقاد جلسة منح الثقة.