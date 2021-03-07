المنسق الخاص للبعثة الأممية في ليبيا ينفي وجود تقارير شُبه الفساد في ملتقى حوار جنيف

أخبار ليبيا24

نفى الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا ما يتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة عن وجود تقارير شبه الفساد في ملتقى الحوار بجنيف.

وأكد زينينغا خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي ونائباه في طرابلس اليوم الأحد أن أعضاء مجلس الأمن يدعمون نتائج حوار جنيف.

وذكر الأمين العام المساعد أن أعضاء مجلس الأمن يعربون عن آملهم أن تعقد جلسة مجلس النواب الليبي المزمع عقدها يوم غدا الإثنين دون أن تحدث فيها أي عراقيل.

وبحث المنفي بحسب المكتب الإعلامي بحضور نائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني الوضع الحالي وآخر التطورات بالساحة الليبية إضافة إلى الاستحقاقات المقبلة.

وكانت “فرانس24” ذكرت في نهاية فبراير المنصزم أن خبراء أمميون رفعوا تقريرا لمجلس الأمن يكشف شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في انتخابات منتدى ليبيا التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وجرت في جنيف من أجل التصويت لعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وـأضافت أن التقرير، الذي لم يُنشر بعد، أعده خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.