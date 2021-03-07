المصري يتفقد مقر انعقاد جلسة النواب منح الثقة بسرت

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قام رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري، بجولة تفقدية للمقار المخصصة لانعقاد جلسة منح الثقة.

وبحسب بيان نشره عبر موقع مجلس النواب، اليوم الأحد، أطلع المصري على التجهيزات بمطار القرضابية الدولي وقاعة انعقاد الجلسة بمجمع قاعات واقادوقو وعدد من المقار الأخرى.

الجولة التفقدية تمت بحضور عضو مجلس النواب عن سرت، زايد هدية، والمتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، سالم عامر، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.