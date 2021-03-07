الرقابة على الأغذية يرفض “حلوى” “senyora” سورية المنشأ

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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد رفض حلوى مع علكة بنكهة الفواكه العلامة التجارية “senyora“.

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن سبب الرفض وجود لون محظور E122 E102 E151 غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 15.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن بلد المنشأ للمنتج المرفوض سوريا، موضحًا أن الكمية 2595 كرتونة.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن كمية الحلوى وصلت عبر منفذ ميناء طرابلس البحري.