الاتحاد المصراتي يعود للانتصارات من بوابة الوحدة

بهذا الانتصار أبتعد الاتحاد المصراتي عن مؤخرة الترتيب

7 مارس، 2021 12:02 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح الاتحاد المصراتي في الحاق الهزيمة بفريق الوحدة بنتيجة هدف دون مقابل اليوم السبت، وذلك على أرضية ملعب مصراتة في أطار الجولة الخامسة للدوري الليبي  الممتاز لكرة القدم  .

ويدين الاتحاد المصراتي في فوزه إلى المهاجم أحمد القديري الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 45 من زمن اللقاء .

وبهذا الانتصار أبتعد الاتحاد المصراتي عن مؤخرة الترتيب بجمعه 7 نقاط بينما توقف رصيد الوحدة عند حاجز 7 نقاط  .

ويعد  هذا الفوز هو الأول لأبناء مصراته في آخر ثلاث جولات، حيث تفوق في الدورة الأولى أمام الشط، وتعادل في الدربي أمام السويحلي  قبل أن يخسر في آخر جولتين أمام الاتحاد  والمدينة .

7 مارس، 2021 12:02 ص
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