الأهلي بنغازي يشد الرحال مبكرا إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا في الكونفدرالية

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي، ليل السبت، إلى مدينة آبا بنيجيريا استعداد لمواجهة فريق أنيمبا ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشدت بعثة الأهلي الرحال أمس السبت عبر طائرة خاصة للخطوط الأفريقية وفرتها إدارة النادي لتوفير الراحة والوقت على اللاعبين، وللاستعداد المبكر لمواجهة فريق أنيمبا يوم الأربعاء المقبل بملعب أنيمبا سبورت ستاديوم ضمن مباريات المجموعة الأولى لمنافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” ممثل ليبيا الوحيد في مسابقات الأندية الأفريقية الأهلي بنغازي ضمن فرق المجموعة الأولى التي تضم أندية “أنيمبا” النيجيري و”أورلاندو بيراتس” الجنوب أفريقي و”وفاق سطيف” الجزائري، وكان فريق “الأهلي بنغازي” تأهل إلى دور المجموعات عقب إقصائه نادي “موتيما” الكونغولي، بركلات الترجيح، في ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا، بعد التعادل ذهاباً وإياباً بهدف لمثله في كل مباراة.