ميناء بنغازي يستقبل سفنا محملة ببضائع متنوعة

أخبار ليبيا 24

استقبل ميناء بنغازي البحري، الجمعة، عددًا من السفن التجارية محملة ببضائع وسلع متنوعة.

وبحسب إدارة الميناء رست سفينة الحاويات “لونا أف” التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 252 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

ورست في الميناء أيضا السفينة “ألـك” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 161 حاوية بضائع مختلفة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب “هون دين” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 26000 طن من حبوب الشعير.

والسفينة ” ياسمين” للوكيل الملاحي شركة الربان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5000 طن من حبوب فول الصويا.