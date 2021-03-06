موظفو مركزي بنغازي يعلنون تعليق عملهم لحين توفير الحماية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن موظفو مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، اليوم السبت، تعليق العمل لحين توفير الحماية الكافية للمبنى من الجهات المعنية لمنع تكرار الاعتداءات.

الموظفون أشاروا في بيان نشره المصرف على صفحته في فيسبوك، إلى أن قرار التعليق جاء بعد أن شهد مبنى الإدارة العامة للمصرف بطريق الهوارى طوال الفترة الماضية اعتداءات متكررة تجاوزت الأربعة اعتداءات، وآخرها يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر البيان أن هذه الاعتداءات ينتج عنها “احتجاز لحرية الموظفين والموظفات لساعات داخل المبنى دون أي مساندة تذكر من الجهات الامنية والعسكرية في المدينة، ما عدا أفراد حرس المرافق والمنشآت المكلفين بحماية المصرف وقاموا بما استطاعوا وفق الامكانيات المتاحة لديهم”.

وأكد الموظفون على حق أي مواطن بأن يتلقى العلاج المناسب، وخصوصاً شريحة الجرحى، إلا أن ذلك لن يتأتى بمثل هذه الأفعال، خصوصاً وأن المصرف ليس هو الجهة المتعاقدة لتوفير العلاج، وأن دور المصرف يقتصر بالسداد عند تلقي الأذونات اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات ووفق الإمكانيات المتاحة لديه.

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي علي الحبري قدم إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطلب لإحالته إلى التقاعد، مبررًا ذلك بوصوله القانونية لذلك، وفقا للوائح المصرف المركزي .