مصدر عسكري: اجتماع عسكري اليوم بشأن فتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا24

أفاد مصدر عسكري رفيع المستوى تابع لرئاسة الأركان بحكومة الوفاق الوطني أن اجتماعًا موسعًا سيعقد اليوم السبت يضم قيادات عسكرية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة وفرق الهندسة العسكرية لبحث ومشاورات حول فتح الطريق الساحلي.

وأوضح المصدر العسكريـ لأخبار ليبيا 24، أن فرق الهندسة العسكرية أكدت أن الطريق الساحلي غير آمن ولم تنه أعمالها، مؤكداً أن الطريق لن يفتح بشكل رسمي حتى يتم إزالة كافة الألغام ومخلفات الحرب ويكون الطريق آمن للمواطنين.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من المرجح فتح ممر آمن لمرور أعضاء مجلس النواب والوفود الرسمية التي ستعقد اجتماعات في مدينة سرت، وبعد انتهاء العمل بالطريق الساحلي سيتم الإعلان عن فتحه بشكل رسمي أمام المواطنين.