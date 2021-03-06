لاغالب ولا مغلوب .. قمة الأهلي طرابلس والمدينة الفريقان لم يقدما أداء جيد وغلب على اللقاء طابع الاندفاع

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تقاسم الأهلي طرابلس والمدينة نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب طرابلس بعد التعادل السلبي دون أهداف في قمة لقاءات الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

ولم يقدم الفريقين أداء جيدًا وغلب على اللقاء طابع القوة والاندفاع .

وبهذا التعادل رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 9 نقاط، ليلتحق بالاتحاد في صدارة المجموعة الثانية بينما رفع المدينة رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع .