ضبط مطلوب في قضايا جنائية في منطقة غوط الشعال بطرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكنت دورية بقسم التحري العام في مديرية أمن طرابلس من ضبط أحد المجرمين المطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية في منطقة غوط الشعال بطرابلس.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها، أن المتهم صادر بحقه أوامر قبض من النيابة العامة لارتكابه جرائم عديدة منها القتل والسطو المسلح والخطف وحجر حريات والابتزاز وتخريب ممتلكات وقضايا نصب.

وقالت الوزارة أن المتهم أشهر سلاح نوع مسدس على أعضاء الدورية، قبل أن يتمكنوا من إيقافه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه عدة جرائم، واتخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص.